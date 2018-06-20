Чарло придёт — порядок наведёт: Спенс считает, что Жермалл побьёт GGG и Канело

Чемпион IBF в весе до 66,7 кг американец Эррол Спенс (24-0, 21 КО) утверждает, что вскоре соотечественник Жермалл Чарло (27-0, 21 КО) станет главным действующим лицом в среднем дивизионе (до 72,6 кг).

Спенс не сомневается, что уже сегодня а-Чарло побил бы сильнейших бойцов мидлвейта, чемпиона из Казахстана Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и его главного антагониста из Мексики Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО).

«Говорю тебе, Жермалл побьёт и Головкина, и Альвареса, — заявил Спенс в интервью корреспонденту ESPN. — Я бы очень удивился, если бы узнал, что Головкин согласился на бой с Чарло. Но если бы у парня был шанс доказать, то он всенепременно побил бы и GGG, и Канело. Скажу больше, я готов даже поставить на это».

На всякий случай отметим, что Спенс дружит с а-Чарло и тренируется вместе с его родным братом Жермеллом Чарло (31-0, 15 КО) у одного наставника, Деррика Джеймса.

А-Чарло является «временным» чемпионом WBC и одним из многих, кто претендует на бой с Головкиным.

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