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Чарло придёт — порядок наведёт: Спенс считает, что Жермалл побьёт GGG и Канело
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Чарло придёт — порядок наведёт: Спенс считает, что Жермалл побьёт GGG и Канело 

Vringe.com 36 минут назад
Фото: Vringe.com
Чемпион IBF в весе до 66,7 кг американец Эррол Спенс (24-0, 21 КО) утверждает, что вскоре соотечественник Жермалл Чарло (27-0, 21 КО) станет главным действующим лицом в среднем дивизионе (до 72,6 кг).
Спенс не сомневается, что уже сегодня а-Чарло побил бы сильнейших бойцов мидлвейта, чемпиона из Казахстана Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и его главного антагониста из Мексики Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО).
«Говорю тебе, Жермалл побьёт и Головкина, и Альвареса, — заявил Спенс в интервью корреспонденту ESPN. — Я бы очень удивился, если бы узнал, что Головкин согласился на бой с Чарло. Но если бы у парня был шанс доказать, то он всенепременно побил бы и GGG, и Канело. Скажу больше, я готов даже поставить на это».
На всякий случай отметим, что Спенс дружит с а-Чарло и тренируется вместе с его родным братом Жермеллом Чарло (31-0, 15 КО) у одного наставника, Деррика Джеймса.
А-Чарло является «временным» чемпионом WBC и одним из многих, кто претендует на бой с Головкиным.
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