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Под Воронежем покажут реконструкцию боя лета 1942 года
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Под Воронежем покажут реконструкцию боя лета 1942 года 

Вести Воронеж 17 минут назад
Реконструкция пройдёт под Семилуками в 16 часов.
Сегодня воронежцы смогут увидеть, как летом 1942 года в нашем городе сдерживали наступление фашистов. Реконструкция одного из боёв пройдёт под Семилуками в 16 часов. Участие примут более 100 человек. Из техники — будет лёгкий немецкий танк, бронетранспортёр, мотоциклы. Ожидается, что «изюминкой» события станут два самолёта, которые сымитируют немецкую авиацию. Вся техника окажется в использовании вражеской армии, нашим военным придётся обороняться с помощью пушек, миномётов и пулемётов.
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