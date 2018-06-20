Под Воронежем покажут реконструкцию боя лета 1942 года

Реконструкция пройдёт под Семилуками в 16 часов.

Сегодня воронежцы смогут увидеть, как летом 1942 года в нашем городе сдерживали наступление фашистов. Реконструкция одного из боёв пройдёт под Семилуками в 16 часов. Участие примут более 100 человек. Из техники — будет лёгкий немецкий танк, бронетранспортёр, мотоциклы. Ожидается, что «изюминкой» события станут два самолёта, которые сымитируют немецкую авиацию. Вся техника окажется в использовании вражеской армии, нашим военным придётся обороняться с помощью пушек, миномётов и пулемётов.