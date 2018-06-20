Под Воронежем прошла масштабная реконструкция боя за Воронеж

В мероприятии приняли участие более 100 человек. На берегу Дона сегодня гремели бои за Воронеж. В Семилуках сегодня состоялась военно-историческая реконструкция. По сценарию, советские солдаты защищают переправу. Обустраивают оборонительные рубежи, когда на них наступает враг. Сначала — с воздуха. Пара разрисованных яков изобразила немецкие бомбардировщики.

Дальше в атаку ринулись вражеские танки и пехота. Победить противника советским солдатам традиционно удалось благодаря «сталинскому органу» — в бой вступила легендарная «Катюша».

Всего участие в реконструкции приняли более 100 человек и 10 единиц техники. Помимо тяжелых машин, в бой идут и легковые. Опель «Олимпия» 30 — 40-х годов выпуска во время войны снискал славу у немцев. Позже его даже скопировали на заводе «Москвич».