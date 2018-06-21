Моуринью заявил, что Хорватия способна дать бой Аргентине 

Наставник британского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Мауринью подчеркнул, что хорватская сборная способна дать бой аргентинским футболистам. Об этом сообщил RT.
По его мнению, у Хорватии есть талантливые и опытные игроки, которые выступают за мировые клубы.
«Не думаю, что в последние годы у них появилось следующее поколение, но у них все еще остается группа игроков, особенно в центре поля, являющихся одними из лучших в мире. Аргентина — это Аргентина, но считаю, что Хорватия способна дать ей бой», — приводит слова специалиста «Экспресс-газета».
Бывший голкипер хорватской сборной Стипе Плетикоса отметил, что победа национальной сборной над нигерийцами стала очень важной в психологическом плане. Также он выразил надежду, что хорваты будут играть с аргентинцами на равных и смогут победить.