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Моуринью заявил, что Хорватия способна дать бой Аргентине
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Моуринью заявил, что Хорватия способна дать бой Аргентине 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: Soccer News
Наставник британского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Мауринью подчеркнул, что хорватская сборная способна дать бой аргентинским футболистам. Об этом сообщил RT.
По его мнению, у Хорватии есть талантливые и опытные игроки, которые выступают за мировые клубы.
«Не думаю, что в последние годы у них появилось следующее поколение, но у них все еще остается группа игроков, особенно в центре поля, являющихся одними из лучших в мире. Аргентина — это Аргентина, но считаю, что Хорватия способна дать ей бой», — приводит слова специалиста «Экспресс-газета».
Бывший голкипер хорватской сборной Стипе Плетикоса отметил, что победа национальной сборной над нигерийцами стала очень важной в психологическом плане. Также он выразил надежду, что хорваты будут играть с аргентинцами на равных и смогут победить.
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