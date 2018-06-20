Пора забыть о допинге Канело Альвареса, он чист — президент WBC

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман убеждён, что с заключением контракта на реванш Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО) любителям бокса и командам обоих боксёров следует забыть о проваленных мексиканцем допинг-тестах, поскольку теперь Канело чист, да и вообще это была случайность. Вместо этого лучше сосредоточить внимание на том, как Альварес будет доказывать, что сильнее Головкина.

«Чувствую, что тема положительных допинг-тестов Канело уже в прошлом, — озвучивает в интервью ESPN Deportes не самое популярное мнение Сулейман. — Тесты не показали, что он принимал запрещённое вещество сознательно, всё как раз указывает на то, что это попало в его организм вместе с загрязнённой пищей. Несколько последующих тестов показали, что он был чист, и я думаю, что эту главу пора перевернуть».

Читайте также: Абель Санчес — команде Альвареса: Да вы хотя бы попробуйте нокаутировать Головкина!

«Сейчас всё внимание должно быть приковано к тому, что произойдёт в ринге, и если Канело одержит победу, то должен получить соответствующее признание, — уверен функционер. — Альварес уже подписался на антидопинговую программу VADA, а сам бой пройдёт в рамках программы «Чистый бокс» со внезапными тестами для обоих боксёров».

«Альварес должен доказать, что может побить Головкина. Он уже опытный и сформировавшийся боксёр, который добился очень многого. Однако, чемпион — Головкин, и Канело должен продемонстрировать, что он может с ним справиться», — озвучил принципиальную задачу для мексиканца Маурисио.

Повторный бой Головкина и Альвареса запланирован на 15 сентября в Лас-Вегасе (США). Их первая встреча в ринге годом ранее завершилась вничью раздельным решением судей.

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.