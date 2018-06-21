Билли Джо Сондерс намерен покорить ещё один дивизион: есть соперник и дата

Чемпион WBO в среднем весе (до 72,6 кг) британец Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) поднимется во второй средний вес (до 76,2 кг) и попытается отобрать чемпионский титул у одного из тамошних чемпионов. Предпочтительнее всего титул IBF у соотечественника Джеймса Дигейла (24-2-1, 14 КО), утверждает промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен (Queensberry Promotions).

Специально для этого промоутер уже забронировал арену О2 в Лондоне (Великобритания) на 15 сентября: «Если всё получится, то Сондерсу придётся немного набрать веса. Но давайте не будем забегать наперёд. Вариантов есть несколько, но в любом случае это будет большой бой, большое событие. Болельщики будут в восторге».

Как мы сообщали ранее, Сондерс отказался от запланированного на июнь боя с соотечественником Мартином Марреем (36-4-1, 17 КО), сославшись на травму. Также велись параллельные переговоры с чемпионом WBC/WBA Super Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) из Казахстана, но тот предпочёл финансово более выгодный бой-реванш с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) из Мексики.

Уоррен утверждает, что у Сондерса действительно была травма: «Никаких сожалений о том, что бой с Головкиным не состоялся у нас нет. Мы не очень-то на это и рассчитывали. Чувствовали, что они договорятся с Альваресом. В любом случае Сондерс был не готов драться в августе. У него была травма. До сентября никаких поединков он бы не проводил в любом случае».

Отметим, Сондерс и Дигейл выступали в составе Великобритании на ОИ-2008 (Пекин, Китай). Последний выиграл золотую медаль в весе до 75 кг.

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