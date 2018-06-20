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Побив Михареса, Вильфредо Васкес-младший вновь мечтает о чемпионстве
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Побив Михареса, Вильфредо Васкес-младший вновь мечтает о чемпионстве 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Многими позабытый и потерявшийся из виду экс-чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) пуэрториканец Вильфредо Васкес-младший (25-7-1, 20 КО) в прошедшую субботу неожиданно вновь заявил о себе, испортив прощание с боксом мексиканскому ветерану Кристиану Михаресу (59-9-2, 27 КО). Напомним, что Васкес одержал досрочную победу в 3-м раунде, сломав Кристиану нос.
Успех придал душевных сил 34-летнему боксёру — Вильфредо вновь мечтает о чемпионстве.
«Я встретился с настоящей легендой, и это переполняет меня гордостью. Я могу сказать, что поднялся в ринг с великим чемпионом, — приводит слова Васкеса BoxingScene. — У меня есть мечта и желание: хочу снова быть чемпионом мира. Раньше дела шли неважно, но в субботу я показал, что у меня по-прежнему есть и желание, и возможности. Я голоден и надеюсь, что Всемирный боксёрский совет предоставит мне возможность побороться за мировой титул».
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Васкес-Михарес
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