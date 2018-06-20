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Фьюри «стеклянному лоху» Уайлдеру: Хватит упоминать Майка Тайсона, тонконогий дрыщ!
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Фьюри «стеклянному лоху» Уайлдеру: Хватит упоминать Майка Тайсона, тонконогий дрыщ! 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
В последние пару лет чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) неоднократно сравнивал себя с легендарным нокаутёром-соотечественником Майком Тайсоном, утверждая, что он победил бы «Железного» Майка. Такое бахвальство не могло не напрячь полутёзку американца — экс-чемпиона Тайсона Фьюри (26-0, 19 КО). «Это моё послание Уайлдеру, который лепит, что его „фактор страха“ мощнее, чем когда-то был у Майка Тайсона, — сказал он в Instagram. — Да ты тот ещё мечтатель, я погляжу! Никогда такого не видел за всю свою жизнь. Я бы не советовал тебе вообще упоминать имя великого бойца, хотя бы потому, что он не из твоей эпохи, и подраться ты с ним не можешь». Читайте также: Тайсон: Уайлдер — худший из чемпионов Далее Фьюри назвал американца «тонконогим дрыщом», «стеклянным лохом» и ещё парочкой смачных прозвищ. «Но вот что… Есть Тайсон, который твой современник. Хочешь драки? Приходи к Цыганскому королю. Как я сто раз уже говорил: где и когда угодно. Камон, этакий ты шмат коричневого! И харе уже упоминать имя Майка Тайсона, лошара», — витиевато подытожил британец.
Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)
20 Июн 2018 в 9:12 PDT  Читайте также: Тайсон знает, кто победит в бою Дионтэя Уайлдера и Фьюри Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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