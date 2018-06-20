Спенс: У меня 11 подряд нокаутов, какое ещё послание я должен отправить Кроуфорду?

Если топ-бойцы полусреднего веса (до 66,7 кг) — чемпион IBF Эррол Спенс (24-0, 21 КО) и чемпион WBO Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) — продолжат побеждать соперников на пути к признанию, то в итоге их ждёт мегафайт, равных которому в современном боксе весьма мало. Такие соображения Спенс озвучил для сайта Fighthype вскоре после того, как в 1-м раунде снёс Карлоса Окампо. Кроуфорд чуть раньше разделался с Джеффом Хорном — также досрочно.

«Нет у меня никакого послания для него, — отмахнулся Эррол от предложения журналиста передать привет Теренсу. — Вообще ничего. Раньше я таким занимался, но теперь устал раздавать эти «мессиджи». У меня 11 побед нокаутом кряду. Какое ещё послание ему нужно?»

По словам Спенса, он делает свою работу, а Кроуфорд — свою, и в итоге их дорожки рано или поздно пересекутся.

«Мы встретимся и это будет бой за большое бабло. Должен быть на PPV. Надеюсь, Теренс продолжит побеждать и выглядеть круто. Надеюсь на то же самое и для себя», — сказал чемпион IBF.

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