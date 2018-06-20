Ещё
Спенс: У меня 11 подряд нокаутов, какое ещё послание я должен отправить Кроуфорду?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спенс: У меня 11 подряд нокаутов, какое ещё послание я должен отправить Кроуфорду? 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Если топ-бойцы полусреднего веса (до 66,7 кг) — чемпион IBF Эррол Спенс (24-0, 21 КО) и чемпион WBO Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) — продолжат побеждать соперников на пути к признанию, то в итоге их ждёт мегафайт, равных которому в современном боксе весьма мало. Такие соображения Спенс озвучил для сайта Fighthype вскоре после того, как в 1-м раунде снёс Карлоса Окампо. Кроуфорд чуть раньше разделался с Джеффом Хорном — также досрочно.
«Нет у меня никакого послания для него, — отмахнулся Эррол от предложения журналиста передать привет Теренсу. — Вообще ничего. Раньше я таким занимался, но теперь устал раздавать эти «мессиджи». У меня 11 побед нокаутом кряду. Какое ещё послание ему нужно?»
По словам Спенса, он делает свою работу, а Кроуфорд — свою, и в итоге их дорожки рано или поздно пересекутся.
«Мы встретимся и это будет бой за большое бабло. Должен быть на PPV. Надеюсь, Теренс продолжит побеждать и выглядеть круто. Надеюсь на то же самое и для себя», — сказал чемпион IBF.
Читайте также: Спенс: Почти все говорят, что Кроуфорд — техничнее, лучше двигается
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Британский джорнимен рассказал, как в субботу побьёт олимпийского чемпиона Обидчик Майка Тайсона — о предстоящем бое против легковеса: Да я сам в шоке! Испанский драчун Лехаррага собрался избить по-спортивному пожилого «Короля»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве114
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Россию пообещали обыграть или умереть9
Российский спорт потерял талантливую спортсменку34
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
01:00
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:04
Роналду превзошел Черышева, но зрители звали Месси
Футбол Статьи
00:44
Роналду расстроил Черышева
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:24
Тренер сборной Египта объяснил победу России
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение