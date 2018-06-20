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Василий Ломаченко со шваброй суетится вокруг Александра Усика: видео
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Василий Ломаченко со шваброй суетится вокруг Александра Усика: видео 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Финалист Суперсерии в тяжёлом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) готовится к поединку против Мурата Гассиева, а именитый легковес Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) ни к кому пока не готовится — залечивает травмированную и послеоперационную руку. Оба украинца сейчас находятся в Киеве и, пока Усик потеет на мешке, Василий протирает вокруг пол.
«Кому нужно помыть пол, недорого. Пишем в комменты», — подписал видео в Instagram лучший боксёр планеты.
Мегафайт Усик–Гассиев состоится 21 июля в Москве (РФ).
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