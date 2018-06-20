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У Головкина обвинили Канело в звёздной болезни: Раньше он совсем другой был
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У Головкина обвинили Канело в звёздной болезни: Раньше он совсем другой был 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
В команде у лидера среднего веса (до 72,6 кг) Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) заподозрили популярного мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) в «звёздной болезни». Эти соображения озвучил всегда словоохотливый тренер казахстанца Абель Санчес.
«Он бы в моём зале где-то лет шесть-семь назад, провёл там три разных лагеря, — вспоминает коуч. — И тогда, по словам Геннадия, Канело был совершенно другим человеком — очень скромным и приятным пареньком. А сейчас, похоже, богатство его изменило. Да, он хороший боец, выдающийся, и многое делает для бокса в Мексике, но…»
«Я считаю, что то, как он себя иногда ведёт, что говорит, — всё это ему вредит. Кто быстро взлетает, может так же быстро и рухнуть вниз. И на пути вниз ты встретишь всех тех, по головам кого добирался наверх», — изрёк мудрость Санчес, которого цитирует BoxingScene.
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После того, как в начале года Сауль провалил допинг-пробы на кленбутерол, у 36-летнего Головкина не упускают случая напомнить мексиканцу об этом, ёрничают и высмеивают. В команде 27-летнего Канело говорят, что «лучше бы» вместо этого GGG выплеснул свою злость в ринге, а не на словах.
Бой Головкин–Канело II состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).
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