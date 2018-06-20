Испанский драчун Лехаррага собрался избить по-спортивному пожилого «Короля»

Как ранее мы сообщали со ссылкой на СМИ, 17 ноября в Бильбао (Испания) местный полусредневес Керман Лехаррага (25-0, 20 КО) будет проводить дебютную защиту евротитула по версии EBU против Фрэнки Гэвина (25-3, 15 КО). Эта информация подтверждается лагерем баска. Однако, чтобы не простаивать так долго без дела, слаггер до встречи с британцем проведёт ещё один бой.

По данным BoxingScene, на 4 августа у Лехарраги запланирован поединок против 36-летнего итальянского ветерана Микеле «The King» Ди Рокко (41-3-1, 18 КО).

Эта 10-раундовая встреча в лимите 66,7 кг состоится в приморской Марбелье (Испания).

Читайте также: Лехаррага: Давайте сюда ваших топовых полусредневесов!

Ди Рокко проиграл два из последних трёх боёв, причём оба нокаутами: Рикки Бёрнзу (L TKO 8) и Эдуарду Трояновскому (L KO 4). Последние значимые победы итальянца на евроуровне остались в 2014–2015 годах.

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.