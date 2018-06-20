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Испанский драчун Лехаррага собрался избить по-спортивному пожилого «Короля»
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Испанский драчун Лехаррага собрался избить по-спортивному пожилого «Короля» 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Как ранее мы сообщали со ссылкой на СМИ, 17 ноября в Бильбао (Испания) местный полусредневес Керман Лехаррага (25-0, 20 КО) будет проводить дебютную защиту евротитула по версии EBU против Фрэнки Гэвина (25-3, 15 КО). Эта информация подтверждается лагерем баска. Однако, чтобы не простаивать так долго без дела, слаггер до встречи с британцем проведёт ещё один бой.
По данным BoxingScene, на 4 августа у Лехарраги запланирован поединок против 36-летнего итальянского ветерана Микеле «The King» Ди Рокко (41-3-1, 18 КО).
Эта 10-раундовая встреча в лимите 66,7 кг состоится в приморской Марбелье (Испания).
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Ди Рокко проиграл два из последних трёх боёв, причём оба нокаутами: Рикки Бёрнзу (L TKO 8) и Эдуарду Трояновскому (L KO 4). Последние значимые победы итальянца на евроуровне остались в 2014–2015 годах.
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