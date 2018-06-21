Де Ла Хойя — Спенсу: Без меня тебе не стать таким, как Альварес

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя не оставляет попыток подписать одного из лучших боксёров современности, чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе американца Эррола Спенса (24-0, 21 КО), даже несмотря на то, что тот давеча открыто заявил об отсутствии интереса к сотрудничеству с какими-либо промоутерами в принципе. Де Ла Хойя настаивает, что с ним Спенс сможет в разы увеличить заработки за поединки.

«Хочу ответить Эрролу и сказать, что он ошибается. Я категорически убеждён, что боец нуждается в промоутере, чтобы тот руководил его карьерой. У тебя может быть менеджер, может быть советник. Он думает, что его карьерой занимается Showtime, но это не одно и то же. Тебе нужен промоутер, чтобы продвигать тебя вплоть до статуса бойца PPV. Без промоутера это неосуществимо», — уверен Оскар.

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«В моём случае всё было совершенно иначе, потому что я переходил в профи, будучи всемирно известным благодаря победе на Олимпиаде-1992. Меня было продвигать значительно легче. И всё равно, кто знает, где бы я был и чего бы добился, если бы (Боб) Арум не взялся за продвижение моей карьеры», — проводит параллели Де Ла Хойя.

«Промоутер занимается твоим продвижением, — продолжает объяснять он. — У промоутера есть план, длительный план, как в конечном итоге сделать тебя PPV-звездой. Вот почему сейчас в боксе только одна суперзвезда — и это Канело Альварес. Вот почему только он продаёт PPV в боксе. У нас есть эта машина, есть платформа для демонстрации PPV-аудитории. Ты можешь быть сколь угодно классным бойцом, но в этом и заключается причина, почему ты делаешь несколько миллионов долларов (за бой), вместо того чтобы делать 10, 15 или 20 миллионов».

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