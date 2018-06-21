Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя не оставляет попыток подписать одного из лучших боксёров современности, чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе американца Эррола Спенса (24-0, 21 КО), даже несмотря на то, что тот давеча открыто заявил об отсутствии интереса к сотрудничеству с какими-либо промоутерами в принципе. Де Ла Хойя настаивает, что с ним Спенс сможет в разы увеличить заработки за поединки.
«Хочу ответить Эрролу и сказать, что он ошибается. Я категорически убеждён, что боец нуждается в промоутере, чтобы тот руководил его карьерой. У тебя может быть менеджер, может быть советник. Он думает, что его карьерой занимается Showtime, но это не одно и то же. Тебе нужен промоутер, чтобы продвигать тебя вплоть до статуса бойца PPV. Без промоутера это неосуществимо», — уверен Оскар.
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«В моём случае всё было совершенно иначе, потому что я переходил в профи, будучи всемирно известным благодаря победе на Олимпиаде-1992. Меня было продвигать значительно легче. И всё равно, кто знает, где бы я был и чего бы добился, если бы (Боб) Арум не взялся за продвижение моей карьеры», — проводит параллели Де Ла Хойя.
«Промоутер занимается твоим продвижением, — продолжает объяснять он. — У промоутера есть план, длительный план, как в конечном итоге сделать тебя PPV-звездой. Вот почему сейчас в боксе только одна суперзвезда — и это Канело Альварес. Вот почему только он продаёт PPV в боксе. У нас есть эта машина, есть платформа для демонстрации PPV-аудитории. Ты можешь быть сколь угодно классным бойцом, но в этом и заключается причина, почему ты делаешь несколько миллионов долларов (за бой), вместо того чтобы делать 10, 15 или 20 миллионов».
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