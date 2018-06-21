Ещё
Эррол Спенс: Чтобы быть на вершине, промоутер не нужен!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эррол Спенс: Чтобы быть на вершине, промоутер не нужен! 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Британский промоутер Эдди Херн, равно как и его заокеанские коллеги Оскар Де Ла Хойя и Боб Арум — все они не скрывают намерений заполучить в свои ряды такой ценный актив, как чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Эррола Спенса (24-0, 21 КО). Однако, сам боксёр твёрдо стоит на своём и заявляет, что прекрасно себя чувствует без промоутера.
«Я не получал от Херна никаких предложений. Golden Boy — эти да, ходили за мной. Как и Top Rank, — рассказывает Эррол. — Но они узнали о моей позиции из моих интервью. Я сказал им, что не нуждаюсь в промоутере и не занимаюсь его поисками. Понимаете ли, я устанавливаю новый тренд, когда ты можешь делать вещи сам, без промоутера. Все думают, что тебе нужен промоутер для того, чтобы быть на вершине, но на самом деле это не так».
«Я считаю своим промоутером (телеканал) Showtime. Они занимаются моей карьерой, так что мне не нужно подписываться с промоутером. Зачем же? Я выступаю на ТВ, получаю основные слоты и делаю то, что хочу, не подчиняясь чьим-то там указаниям, когда и с кем мне драться», — пояснил Спенс.
16 июня во Фриско (США) Спенс отстоял титул, нокаутировав в первом раунде обязательного претендента из Мексики Карлоса Окампо.
Читайте также: Опубликованы цифры телерейтинга боя между Спенсом и Окампо
По материалам BoxingScene
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Усик поедет в Москву за победой! — Александр Красюк Мигель Берчельт и Джонатан Барруш потренировались на публику перед боем — фото IBF уведомляет: Баранчик и Йигит договорились, Бетербиев и Джонсон ещё нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британские фанаты шокировали Волгоград301
На Украине посмеялись над «оргазмом» россиян417
Салах рассказал о конфликте в сборной Египта17
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве152
«Этот матч надо выиграть или умереть»128
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
05:55
«Этот матч надо выиграть или умереть»
Футбол Гандбол
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:04
Роналду превзошел Черышева, но зрители звали Месси
Футбол Статьи
00:44
Роналду расстроил Черышева
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение