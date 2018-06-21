Эррол Спенс: Чтобы быть на вершине, промоутер не нужен!

Британский промоутер Эдди Херн , равно как и его заокеанские коллеги Оскар Де Ла Хойя и Боб Арум — все они не скрывают намерений заполучить в свои ряды такой ценный актив, как чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Эррола Спенса (24-0, 21 КО). Однако, сам боксёр твёрдо стоит на своём и заявляет, что прекрасно себя чувствует без промоутера.

«Я не получал от Херна никаких предложений. Golden Boy — эти да, ходили за мной. Как и Top Rank, — рассказывает Эррол. — Но они узнали о моей позиции из моих интервью. Я сказал им, что не нуждаюсь в промоутере и не занимаюсь его поисками. Понимаете ли, я устанавливаю новый тренд, когда ты можешь делать вещи сам, без промоутера. Все думают, что тебе нужен промоутер для того, чтобы быть на вершине, но на самом деле это не так».

«Я считаю своим промоутером (телеканал) Showtime. Они занимаются моей карьерой, так что мне не нужно подписываться с промоутером. Зачем же? Я выступаю на ТВ, получаю основные слоты и делаю то, что хочу, не подчиняясь чьим-то там указаниям, когда и с кем мне драться», — пояснил Спенс.

16 июня во Фриско (США) Спенс отстоял титул, нокаутировав в первом раунде обязательного претендента из Мексики Карлоса Окампо.

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По материалам BoxingScene

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