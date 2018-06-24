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Берчельт нокаутировал Барроса, защитив титул по версии WBC
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Берчельт нокаутировал Барроса, защитив титул по версии WBC 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
23 июня в мексиканской Мериде состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок с участием чемпиона мира по версии WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) Мигелем Берчельтом (34-1, 30 КО). Ему противостоял экс-чемпион мира, аргентинец Джонатана Баррос (41-6-1, 22 КО).
Берчельт сходу захватил инициативу и прессинговал соперника. Во втором раунде он отправил Барроса в первый нокдаун. В третьей трёхминутке ситуация повторилась ещё дважды. После этого команда аргентинца отказалась от продолжения боя.
Таким образом, Берчельт провёл уже третью защиту титула.
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