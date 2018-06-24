Берчельт защитил титул, избив Барруша

Polyforum Zam Ná, Мерида, штат Юкатан, Мексика. Мексиканец Мигель Берчельт (34-1, 30 КО) защитил титул чемпиона мира по версии WBC в весе до 59 кг, одержав ожидаемую досрочную победу над аргентинцем Джонатаном Виктором Баррушом (41-6-1, 22 КО).

Бой начался без разведки. Со стартовых секунд Берчельт принялся преследовать оппонента, но излишняя торопливость и размашистость позволила продержаться Баррушу дольше ожидаемого.

На последних секундах 2-го раунда претендент всё же побывал в нокдауне. А затем ещё дважды в 3-м раунде, после чего угол аргентинца выбросил полотенце, несмотря на яростное на откровенно показушное недовольство Барруша.

Вторая кряду и, надеемся, последняя мисматч-защита титула от Берчельта.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Берчельт-Барруш (появится в скором времени)

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