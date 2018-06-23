Бою быть: Берчельт и «гроза мексиканцев» Барруш сделали вес: результаты и фото

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Polyforum Zam Ná в Мериде (Мексика). Боксёры показали следующий вес: Мигель Берчельт (33-1, 29 КО) — 59 кг Джонатан Виктор Барруш (41-5-1, 22 КО) — 59 кг Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг)

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ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте сегодня к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.