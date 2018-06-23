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Бою быть: Берчельт и «гроза мексиканцев» Барруш сделали вес: результаты и фото
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Бою быть: Берчельт и «гроза мексиканцев» Барруш сделали вес: результаты и фото 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Polyforum Zam Ná в Мериде (Мексика). Боксёры показали следующий вес: Мигель Берчельт (33-1, 29 КО) — 59 кг Джонатан Виктор Барруш (41-5-1, 22 КО) — 59 кг Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг)
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