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«Гроза мексиканцев» Барруш грозится побить Берчельта: фото и цитаты
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«Гроза мексиканцев» Барруш грозится побить Берчельта: фото и цитаты 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
23 июня в Мериде (штат Юкатан, Мексика) местный чемпион WBC в весе до 59 кг Мигель Берчельт (33-1, 29 КО) продолжит начавшуюся в этом году серию мисматч-защит титула поединком против аргентинца Джонатана Виктора Барруша (41-5-1, 22 КО).
В своём последнем поединке Барруш уступил безударному чемпиону IBF дивизионом ниже (до 57,2 кг) Ли Селби (26-2, 9 КО) и даже побывал по ходу боя в нокдауне.
Несмотря на это, на пресс-конференции претендент был очень красноречив.
Барруш: «Побью Берчельта на его же поле. Сделаю это настолько уверенно, что никаких сомнений о победителе ни у кого не возникнет. Думаю, после субботнего боя меня будут называть „Грозой мексиканцев“ или что-то типа того».
Берчельт (обращается к Баррушу): «Здорово, что ты подошёл к бою в отличной форме. Но хочу тебя огорчить — титул останется у прежнего владельца. Бой не продлится всю отведенную дистанцию. Все, кто придут за моим поясом ко мне домой, будут нокаутированы. Одержу победу для жителей Мериды!»
Фото: FightNews/BoxingScene
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