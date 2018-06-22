«Гроза мексиканцев» Барруш грозится побить Берчельта: фото и цитаты

23 июня в Мериде (штат Юкатан, Мексика) местный чемпион WBC в весе до 59 кг Мигель Берчельт (33-1, 29 КО) продолжит начавшуюся в этом году серию мисматч-защит титула поединком против аргентинца Джонатана Виктора Барруша (41-5-1, 22 КО).

В своём последнем поединке Барруш уступил безударному чемпиону IBF дивизионом ниже (до 57,2 кг) Ли Селби (26-2, 9 КО) и даже побывал по ходу боя в нокдауне.

Несмотря на это, на пресс-конференции претендент был очень красноречив.

Барруш: «Побью Берчельта на его же поле. Сделаю это настолько уверенно, что никаких сомнений о победителе ни у кого не возникнет. Думаю, после субботнего боя меня будут называть „Грозой мексиканцев“ или что-то типа того».

Берчельт (обращается к Баррушу): «Здорово, что ты подошёл к бою в отличной форме. Но хочу тебя огорчить — титул останется у прежнего владельца. Бой не продлится всю отведенную дистанцию. Все, кто придут за моим поясом ко мне домой, будут нокаутированы. Одержу победу для жителей Мериды!»

Фото: FightNews/BoxingScene

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