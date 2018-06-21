Мигель Берчельт и Джонатан Барруш потренировались на публику перед боем — фото

Мерида, Мексика. Чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) мексиканец Мигель Берчельт (33-1, 29 КО) и аргентинский претендент на его титул Джонатан Виктор Барруш (41-5-1, 22 КО) провели открытую тренировку в преддверии поединка, который состоится 23 июня.

Фото: Рафаэль Сото (BoxingScene)

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