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Мигель Берчельт и Джонатан Барруш потренировались на публику перед боем — фото
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Мигель Берчельт и Джонатан Барруш потренировались на публику перед боем — фото 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Мерида, Мексика. Чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) мексиканец Мигель Берчельт (33-1, 29 КО) и аргентинский претендент на его титул Джонатан Виктор Барруш (41-5-1, 22 КО) провели открытую тренировку в преддверии поединка, который состоится 23 июня.
Фото: Рафаэль Сото (BoxingScene)
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