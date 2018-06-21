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Четвертьфинал, полуфинал и финал второго сезона Суперсерии пройдут в России — Кремлёв
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Четвертьфинал, полуфинал и финал второго сезона Суперсерии пройдут в России — Кремлёв 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Если верить генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлёву, во втором сезоне Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) наряду с представителями легчайшего (до 53,5 кг) и суперлёгкого веса (до 63,5 кг) вновь примут участие суперсредней категории (до 76,2 кг).
Напомним, что в подходящем к завершению первом сезоне участвовали боксёры суперсреднего и тяжёлого веса (до 90,7 кг).
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«22 июля в России в День бокса пройдёт жеребьёвка суперсерии второго сезона. Мы проведём четвертьфинал, полуфинал и финал. Весовые категории обсуждаем», — сказал Кремлёв.
По его же словам, участвовать во втором сезоне будут российские боксёры Фёдор Чудинов (76,2 кг) и Михаил Алоян (53,5 кг): «Во втором сезоне суперсерии будут выступать Фёдор Чудинов и Алоян. WBSS хочет еще раз провести розыгрыш во втором среднем весе, они хотят, чтобы разыгрывались все пояса».
Ранее сообщалось, что в легчайшем весе будут участвовать Райан Барнетт, Наоя Иноуэ, Эмануэль Родригес, Золани Тете и, возможно, Луис Нери.
По материалам Р-Спорт
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