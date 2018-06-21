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Жеребьевка нового сезона Всемирной боксерской суперсерии состоится в России 22 июля
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Жеребьевка нового сезона Всемирной боксерской суперсерии состоится в России 22 июля 

Спорт-Экспресс 44 минуты назад
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сказал, что жеребьевка второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) пройдет в России. Мероприятие намечено на 22 июля.
— 22 июля в России в День бокса пройдет жеребьевка суперсерии второго сезона, — цитирует «Р-Спорт» Кремлева. — Мы проведем четвертьфинал, полуфинал и финал. Весовые категории обсуждаем.
Планируется, что во втором сезоне WBSS примут участие бывший чемпион WBA (Super) во втором среднем весе Федор Чудинов, WBA International в легчайшем весе Михаил Алоян, а также экс-чемпион IBO и IBF в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский.
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