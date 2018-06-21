Жеребьевка нового сезона Всемирной боксерской суперсерии состоится в России 22 июля 

Спорт-Экспресс: последние новости

Денис Лебедев: "Я не в лучшей форме, но готов драться с Мальдонадо"

Оскар Де Ла Хойя: "Если у Головкина есть, что сказать Альваресу, пусть попробует нокаутировать его на ринге"