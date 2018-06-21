Боксер и кикбоксер избили 50-летнего прохожего

Профессиональный боксер из Филиппин Джей Солмиано вместе с кикбоксером Себастьяном Йипом избили 50-летнего жителя Гонконга Рикки Лицо, сообщает "Советский спорт"

"Он боксер, превративший мое лицо в боксерскую грушу. Я хочу правосудия", — заявил пострадавший местному изданию HK Coconuts.

По словам Лицо, драка началась после того, как они с братом ушли из ночного клуба. Они попытались остановить мужчину, поднявшего руку на женщину. Им оказался Йип, друг Солмиано.