Боб Арум: На Ломаченко всё заживает, как на собаке

86-летний промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) более 55 лет провёл в боксе, но никогда не видел ничего подобного — на его подопечном, чемпионе WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Василии Ломаченко (11-1, 9 КО) всё заживает настолько быстро, что даже матёрые доктора удивляются. Как минимум, так утверждает сам Арум.

В конце мая украинцу сделали артроскопическую операцию на повреждённом плече. По словам Арума, темп восстановления боксёра более чем хороший: «У Ломаченко всё хорошо. Правда, вся ситуация выглядит немного анекдотично. Доктора никогда прежде не видели столь быстрых темпов восстановления. Они реально думают, что он какой-то сверхчеловек».

«Мы ожидаем, что Ломаченко вернётся в ринг в ноябре или декабре, — цитирует Арума ESPN. — Торопиться нам незачем, но этот парень настолько сильно любит сражаться, что его просто не удержишь. Кто знает… Если он полностью восстановиться и проведёт бой в ноябре, то, возможно, уже в феврале мы снова увидим его в деле».

Напомним, самым вероятным соперником Ломаченко называют мексиканского ветерана, чемпиона WBO Раймундо Бельтрана (35-7-1, 21 КО). Правда, самому Белтрану сперва необходимо защитить титул — его дебютная защита титула состоится 25 августа, но соперник пока что неизвестен.

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