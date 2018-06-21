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Паркер: У меня были соперники, которые били мощнее Энтони Джошуа
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Паркер: У меня были соперники, которые били мощнее Энтони Джошуа 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер (24-1, 18 КО), который недавно начал готовиться в Лас-Вегасе к июльскому поединку против экс-претендента Диллиана Уайта (23-1, 17 КО), заявил, что не может назвать прошлого своего противника — британца Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) — таким уж мощным нокаутёром.
Несмотря на то, что все 20 предыдущих соперников Джошуа не услышали финальный гонг, по ходу их боя в марте Паркер не казался потрясённым. Он его проиграл по очкам.
«За все 12 раундов меня не поймали ничем крупным и чётко, так что, на самом деле, я не могу реально судить о его мощи. Но другие меня били и посильнее», — сказал Джо BoxingScene, не называя имён.
Бой Паркер–Уайт состоится 28 июля на O2 Arena в Лондоне (Англия).
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