Гвоздик: думаю, что Усик выиграет у Гассиева решением судей.

Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился ожиданиями от поединка между Муратом Гассиевым и Александром Усиком , проведение которого запланировано на 21 июля в Москве.

«Мне интересно, как будет боксировать Саша. Если он выберет тактику как с Бриедисом, то ему будет тяжело. У Мурата будет возможность его подловить. А так на ногах и по скорости Усик сильнее. Ставлю на него. Думаю, что это будет победа решением судей», — рассказал Гвоздик в интервью, размещённом на YouTube-канале От души в душу.