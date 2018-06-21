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Гвоздик: думаю, что Усик выиграет у Гассиева решением судей.
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Гвоздик: думаю, что Усик выиграет у Гассиева решением судей. 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился ожиданиями от поединка между Муратом Гассиевым и Александром Усиком, проведение которого запланировано на 21 июля в Москве.
«Мне интересно, как будет боксировать Саша. Если он выберет тактику как с Бриедисом, то ему будет тяжело. У Мурата будет возможность его подловить. А так на ногах и по скорости Усик сильнее. Ставлю на него. Думаю, что это будет победа решением судей», — рассказал Гвоздик в интервью, размещённом на YouTube-канале От души в душу.
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