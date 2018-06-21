Виталий Кличко и Леннокс Льюис: 15 лет назад состоялся легендарный бой

Ровно 15 лет назад, 21 июня 2003 года, британский ветеран Леннокс Льюис вернулся на ринг впервые за год и отбоксировал в последний раз. Благодаря невероятному упорству украинского претендента — Виталия Кличко — противостояние выдалось поистине насыщенным, драматичным и, в итоге, легендарным.

Как известно истории, Леннокс должен был встретиться в этот день вовсе не с «Железным кулаком» из Киева, а с канадцем Кирком Джонсоном. Виталий собирался намять бока Седрику Босвеллу , причём на разогреве у боя Льюис–Джонсон, но без вопросов согласился выйти на замену Кирку. Несмотря на «старость» и длительный простой британца, он считался явным фаворитом такого противостояния на ринге Staples Center в Лос-Анджелесе (США).

Описывать то побоище не имеет смысле — его нужно смотреть. Его итог: остановка боя после 6-го раунда из-за страшного рассечения на левом глазу и около рта Кличко, которому засчитали поражение техническим нокаутом. На момент остановки Виталий вёл по очкам: все трое судей выставили 58-56.

ВИДЕОЗАПИСЬ побоища Льюис-Кличко

Таким образом, Льюис ушёл из ринга чемпионом WBC/IBO и с $7 млн гарантированного гонорара, а Кличко отправился залечивать физические (60 швов!) и душевные травмы в компании чека на $1,4 млн Попытки договориться о реванше успеха не принесли: спустя полгода Леннокс завершил карьеру.

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