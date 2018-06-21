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Виталий Кличко и Леннокс Льюис: 15 лет назад состоялся легендарный бой
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Виталий Кличко и Леннокс Льюис: 15 лет назад состоялся легендарный бой 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Ровно 15 лет назад, 21 июня 2003 года, британский ветеран Леннокс Льюис вернулся на ринг впервые за год и отбоксировал в последний раз. Благодаря невероятному упорству украинского претендента — Виталия Кличко — противостояние выдалось поистине насыщенным, драматичным и, в итоге, легендарным.
Как известно истории, Леннокс должен был встретиться в этот день вовсе не с «Железным кулаком» из Киева, а с канадцем Кирком Джонсоном. Виталий собирался намять бока Седрику Босвеллу, причём на разогреве у боя Льюис–Джонсон, но без вопросов согласился выйти на замену Кирку. Несмотря на «старость» и длительный простой британца, он считался явным фаворитом такого противостояния на ринге Staples Center в Лос-Анджелесе (США).
Описывать то побоище не имеет смысле — его нужно смотреть. Его итог: остановка боя после 6-го раунда из-за страшного рассечения на левом глазу и около рта Кличко, которому засчитали поражение техническим нокаутом. На момент остановки Виталий вёл по очкам: все трое судей выставили 58-56.
ВИДЕОЗАПИСЬ побоища Льюис-Кличко
Таким образом, Льюис ушёл из ринга чемпионом WBC/IBO и с $7 млн гарантированного гонорара, а Кличко отправился залечивать физические (60 швов!) и душевные травмы в компании чека на $1,4 млн  Попытки договориться о реванше успеха не принесли: спустя полгода Леннокс завершил карьеру.
Читайте также: Кличко рассказал, почему не состоялся реванш с Льюисом
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