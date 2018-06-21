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Почему враждебность Головкина и Альвареса — это хорошо: мнение Сулеймана
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Почему враждебность Головкина и Альвареса — это хорошо: мнение Сулеймана 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман придерживается популярного мнения, согласно которому взаимная неприязнь между Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и Канело Альваресом (49-1-2, 34 КО) сыграет на руку зрелищности их реванша, который запланирован на 15 сентября в Лас-Вегасе (США).
«У реванша есть всё для того, чтобы стать ещё лучше, чем их первый поединок. Между ними огромная враждебность, они оба настроены показать и доказать, кто из них лучше, когда окажутся в одном ринге, — говорит Сулейман. — Будем надеяться, что они хорошо подготовятся к поединку, и посмотрим, сумеют ли они оправдать ожидания любителей бокса».
Маурисио также прокомментировал всё более частые разговоры о спаде Головкина в связи с возрастом: «Бойцы никогда не знают о точном моменте времени, когда их ноги уже не те, или когда они теряют тайминг. Но Геннадий всегда выходит драться в феноменальной форме, так что оснований для беспокойства нет».
Читайте также: У Головкина обвинили Канело в звёздной болезни: Раньше он совсем другой был  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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