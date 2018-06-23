На пути к званию абсолютного чемпиона: Хаммер и Шилдс побеждают решением судей

Masonic Temple, Детройт, штат Мичиган, США. Кларесса Шилдс (6-0, 3 КО) из США победила Хэнну Гэбриелс (18-2-1, 11 КО) из Коста-Рики и завоевала вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA в среднем весе (до 72,6 кг). Бой начался неожиданно — Гэбриелс отправила Шилдс в нокдаун, но американка продолжила бой и переработала оппонентку практически в каждом раунде, что и зафиксировали судьи: дважды 97:92 и 98:91.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Шилдс-Гэбриелс (появится в скором времени)

Уроженка Казахстана Кристина Хаммер (23-0, 10 КО) одержала убедительную победу над 41-летней Тори Нельсон (17-1-3, 2 КО) из США и защитила титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в среднем весе (до 72,6 кг). Хаммер умело воспользовалась преимуществом в антропометрии и мощи, диктовала темп и дистанцию боя. Никаких сомнений с подведением итогов у судей не возникло: 100:90 и дважды 99:91 в пользу действующей чемпионки.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Хаммер-Нельсон (появится в скором времени) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.