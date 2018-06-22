Шилдс, Гэбриелс, Хаммер, Нельсон и Саламов прошли взвешивание: результаты и фото

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Masonic Temple в Детройте (США). Боксёры показали следующий вес: Кларесса Шилдс (5-0, 2 КО) — 72,3 кг Хэнна Гэбриелс (18-1-1, 11 КО) — 72,3 кг Бой за вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA в среднем весе (до 72,6 кг) Кристина Хаммер (22-0, 10 КО) — 72,3 кг Тори Нельсон (17-1-3, 2 КО) — 71,4 кг Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в среднем весе (до 72,6 кг) Умар Саламов (20-1, 15 КО) — 79,2 кг Брайан Ховард (13-1, 10 КО) — 79,2 кг Бой за вакантный титул IBF North American в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

Бахтияр Эюбов (13-0, 11 КО) — 66,5 кг Николас Гивхэн (21-1-1, 11 КО) — 66 кг 10-раундовый бой в полусреднем весе (до 66,7 кг)

Асламбек Идигов (12-0, 5 КО) — 77,5 кг Джеймс Бэллард (10-1, 3 КО) — 77,8 кг 10-раундовый бой в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

Апти Давтаев (14-0-1, 13 КО) — 118,6 кг Кори Фелпс (16-10-1, 8 КО) — 111,7 кг 8-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу, возможно, появятся на нашем сайте сегодня к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.