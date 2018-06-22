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Когда мясо перестояло в маринаде: Виктор Ортис подерётся с Брэндоном Риосом
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Когда мясо перестояло в маринаде: Виктор Ортис подерётся с Брэндоном Риосом 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Уроженцы Гарден-Сити (штат Канзас, США), некогда топовые боксёры Виктор Ортис (32-6-3, 25 КО) и Брэндон Риос (34-4-1, 25 КО) близки к тому, чтобы 4 августа в рамках шоу Premier Boxing Champions определить сильнейшего, сообщает ESPN.
Место проведения боя — StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США) или же где-то в штате Техас (США). Источник уведомляет, что контракт пока не подписан.
Отметим, это не первая попытка организовать бой между Риосом и Ортисом. Оба бойца давно миновали свой пик, а в последние годы выступают крайне редко. Тем не менее, оба провели поединки в феврале 2018 года: Ортис не без помощи судей свёл вничью поединок против Девона Александера (27-4-1, 14 КО), а Риос был досрочно остановлен Дэнни Гарсией (34-1, 20 КО).
Читайте также: Телерейтинг боя Ортис−Александер почти втрое выше, чем у Гарсиа−Риос
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