Когда мясо перестояло в маринаде: Виктор Ортис подерётся с Брэндоном Риосом

Уроженцы Гарден-Сити (штат Канзас, США), некогда топовые боксёры Виктор Ортис (32-6-3, 25 КО) и Брэндон Риос (34-4-1, 25 КО) близки к тому, чтобы 4 августа в рамках шоу Premier Boxing Champions определить сильнейшего, сообщает ESPN.

Место проведения боя — StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США) или же где-то в штате Техас (США). Источник уведомляет, что контракт пока не подписан.

Отметим, это не первая попытка организовать бой между Риосом и Ортисом. Оба бойца давно миновали свой пик, а в последние годы выступают крайне редко. Тем не менее, оба провели поединки в феврале 2018 года: Ортис не без помощи судей свёл вничью поединок против Девона Александера (27-4-1, 14 КО), а Риос был досрочно остановлен Дэнни Гарсией (34-1, 20 КО).

Читайте также: Телерейтинг боя Ортис−Александер почти втрое выше, чем у Гарсиа−Риос

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.