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Я кое-что слышал — Чисора о ситуации в треугольнике Джошуа−Уайлдер−Поветкин
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Я кое-что слышал — Чисора о ситуации в треугольнике Джошуа−Уайлдер−Поветкин 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Британский супертяж Дерек Чисора (28-8, 20 КО) поделился с корреспондентом World Boxing News мнением о том, кто же станет следующим соперником чемпиона-соотечественника, обладателя титулов WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).
Напомним, за право встретиться в ринге с Джошуа идёт заочная схватка между американским чемпионом WBC Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО) и бывшим чемпионом, обязательным претендентом по линии WBA Александром Поветкиным (34-1, 24 КО) из России.
«Я бы поставил денюжку на то, что Джошуа встретится с Уайлдером, — говорит Чисора. — Плюс, я кое-что слышал. Говорят, Джошуа подерётся с Уайлдером в октябре».
Скандалист Чисора поделился мнением о вероятном победителе этого боя: «Скажу так: если вы хоть что-то смыслите в боксе, то ставить деньги на этот бой не будете. Всё слишком „на тоненького“. Оба обладают нокаутирующим ударом и оба ранее были потрясены, находились на грани поражения. Не думаю, что победит тот, кто лучше боксирует или у кого будет лучше тактика. Думаю, победит тот, кто первым донесёт свою плюху. Вот на это я и поставлю».
«Поветкин? Джошуа побьёт Поветкина в течение стартовых трёх раундов. Но это только в том случае, если он сразу набросится на него. Но если Поветкин хорошенько раскочегариться, то даст Джошуа отличный бой. Да-да, совершенно верно. Поветкин очень долго входит в бой, но затем он реально хорош», — считает Чисора.
Отметим, британцу также вскоре предстоит очень непростой бой — 28 июля в Лондоне (Великобритания) Чисора встретится с боксёром из Камеруна Карлосом Такамом (35-4-1, 27 КО).
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