Ещё
О чём говорили Постол и Тейлор на финальной пресс-конференции: цитаты
Далее:
Читайте также:
Ещё

О чём говорили Постол и Тейлор на финальной пресс-конференции: цитаты 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
23 июня в шотландском Глазго местный проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Джош Тейлор (12-0, 11 КО) встретится в поединке за статус обязательного претендента по линии WBC с бывшим чемпионом организации украинцем Виктором Постолом (29-1, 12 КО).
Накануне состоялась финальная пресс-конференция.
Постол: «С нетерпением ожидаю субботнего вечера. Здорово, что у меня снова появилась возможность вернуться на вершину дивизиона. Я решительно настроен снова стать чемпионом мира. Несмотря на то, что за моей спиной множество тяжёлых битв, я уверен, что одержать победу будет очень непросто. Но я верю в то, что мне по силам побить Тейлора».
Тейлор: «Никаких сомнений в том, что предстоящий бой — сложнейший в моей карьере. Уверен в себе, в своих силах на все 100%. В субботу сами всё увидите. Уже совсем скоро я покажу всё то лучшее, на что только способен. И докажу, что являюсь одним из лучших бойцов дивизиона».
Постол против Торнадо — превью поединка между Постолом и Тейлором от vRINGe
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Бою быть? Сторона Уайлдера получила контракт от промоутера Джошуа Четвертьфинал, полуфинал и финал второго сезона Суперсерии пройдут в России — Кремлёв Я кое-что слышал — Чисора о ситуации в треугольнике Джошуа−Уайлдер−Поветкин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меня грубо домогались!» Запад разжигает секс-скандал на ЧМ-201895
Британцы ищут в победах России допинг243
Болельщика наказали за оскорбление россиянки66
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф25
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:08
«Меня грубо домогались!» Запад разжигает секс-скандал на ЧМ-2018
Футбол Статьи
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси довели до слез
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение