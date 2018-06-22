О чём говорили Постол и Тейлор на финальной пресс-конференции: цитаты

23 июня в шотландском Глазго местный проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Джош Тейлор (12-0, 11 КО) встретится в поединке за статус обязательного претендента по линии WBC с бывшим чемпионом организации украинцем Виктором Постолом (29-1, 12 КО).

Накануне состоялась финальная пресс-конференция.

Постол: «С нетерпением ожидаю субботнего вечера. Здорово, что у меня снова появилась возможность вернуться на вершину дивизиона. Я решительно настроен снова стать чемпионом мира. Несмотря на то, что за моей спиной множество тяжёлых битв, я уверен, что одержать победу будет очень непросто. Но я верю в то, что мне по силам побить Тейлора».

Тейлор: «Никаких сомнений в том, что предстоящий бой — сложнейший в моей карьере. Уверен в себе, в своих силах на все 100%. В субботу сами всё увидите. Уже совсем скоро я покажу всё то лучшее, на что только способен. И докажу, что являюсь одним из лучших бойцов дивизиона».

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