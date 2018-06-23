Постол: планирую вернуть чемпионский пояс

23 сентября в Глазго (Шотландия, Великобритания) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок в первом полусреднем весе между Джошем Тэйлором и экс-чемпионом мира по версии WBC Виктором Постолом.

На кону встречи будет стоять пояс по версии WBC Silver. Победитель боя станет официальным претендентом на титул полноценного чемпиона мира. В преддверии противостояния Постол подчеркнул, что хотел бы вернуть себе чемпионский пояс WBC.

«Всё хорошо. Да, вчера была открытая тренировка. Мы показали, что мы умеем, правда, не всё. Сегодняшняя пресс-конференция прошла хорошо. Я в хорошем настроении. Я не могу загадывать, пройду ли я все 12 раундов. Если у меня будет возможность досрочно — я это сделаю. Наш план в том, чтобы привезти чемпионский пояс в Украину. Сейчас я вновь чувствую себя претендентом. Я проиграл пояс сильному боксёру и планирую вернуть его», — подчеркнул Постол в интервью Behind the Gloves.