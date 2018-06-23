Виктор Постол: Я вновь ощущаю себя претендентом

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) украинец Виктор Постол (29-1, 12 KO) ответил на вопросы портала Behind The Gloves перед поединком за статус обязательного претендента на титул WBC с шотландцем Джошом Тейлором (12-0, 11 KO), который станет главным событием сегодняшнего вечера бокса в Глазго (Шотландия).

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— Приветствуем вас в Глазго. Вчера прошла открытая тренировка, а сегодня пресс-конференция. Как вы себя чувствуете вдали от дома?

— Всё хорошо. Да, вчера была открытая тренировка. Мы показали, что мы умеем, правда, не всё. Пресс-конференция прошла хорошо. Я в хорошем настроении.

— Мы посчитали, что вы провели 232 раунда в профессионалах, а Джош Тейлор — всего 42. Вы планируете отбоксировать все 12 раундов или вы будете искать возможность нокаутировать противника?

— Я не могу загадывать, пройду ли я всю дистанцию. Если у меня будет возможность закончить бой раньше, и я буду чувствовать это по своим силам, то я сделаю это. Наш план состоит в том, чтобы в конечном счёте привезти пояс в Украину.

— Вы уже были чемпионом WBC ранее. Вы ощущаете себя боксёром, который хочет вернуть то, что вам принадлежало, или вы считаете себя претендентом, желающим завоевать пояс WBC ещё раз?

— Я вновь чувствую себя претендентом. Я проиграл этот пояс сильнейшему боксёру и у меня огромный стимул вернуть его.

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