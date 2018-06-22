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Британский топ-проспект — о переговорах между Уайлдером и Джошуа
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Британский топ-проспект — о переговорах между Уайлдером и Джошуа 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Британский проспект хэвивейта Дэниел Дюбуа (7-0, 7 КО) в отличии от своего гораздо более опытного коллеги считает, что следующим соперником чемпиона-соотечественника, обладателя титулов WBA Super, WBO и IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) станет обязательный претендент из РФ Александр Поветкин (34-1, 24 КО), а не чемпион WBC из США Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО).
«Думаю, следующим будет Поветкин, но я бы не спешил винить Джошуа в этом, — рассказывает Дюбуа. — Ничего странного нет в том, что чемпион выбирает кого-то поменьше, не столь опасного. А Уайлдер очень опасен. Этот здоровяк — реальная угроза для Джошуа и всех его титулов. Всё дело в деньгах. Все боятся потерять деньги. А Джошуа может заработать практически ту же самую сумму, встречаясь с соперниками попроще».
Проспект предполагает, что если бой между Джошуа и Уайлдером состоится, то победу одержит американец: «Я бы поставил на Уайлдера. И для одного, и для другого это очень рисковый бой. Но я ставлю на американца».
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