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Тренер Паркера назвал своего фаворита в поединке Уайлдер−Джошуа
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Тренер Паркера назвал своего фаворита в поединке Уайлдер−Джошуа 

Vringe.com 29 минут назад
Фото: Vringe.com
Кевин Берри, тренер бывшего чемпиона WBO в хэвивейте Джозефа Паркера (24-1, 18 КО) из Новой Зеландии считает американского чемпиона WBC Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) фаворитом в потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона с британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), обладателем титулов WBA Super, IBF, WBO.
«Я бы поставил на Уайлдера, — цитирует тренера RingPolska. — Предполагаю, что именно по этой причине команда Джошуа пытается всячески затянуть с боем. Они понимают, что время на их стороне. Джошуа является генератором больших денег. Чем позже состоится бой, тем это финансово выгоднее для них».
«Всегда считал Уайлдера очень талантливым и опасным парнем. Он дерётся немного необычно, размашисто. Атакует под невероятными, сумасшедшими углами. Но от таких наскоков очень непросто защищаться. Это делает его ещё опаснее. К тому же именно он обладает сильнейшим ударом в дивизионе», — считает Берри.
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Напомним, именно Джошуа является единственным обидчиком Паркера, воспитанника Берри. 31 марта в Кардиффе (Великобритания) Джошуа и Паркер встречались в объединительном поединке — британец победил единогласным решением судей.
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