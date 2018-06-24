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Уайлдер: Мне иногда хочется оторвать голову Херна и присобачить её к шее Джошуа
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Уайлдер: Мне иногда хочется оторвать голову Херна и присобачить её к шее Джошуа 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Затянувшиеся переговоры и попытки стороны британского чемпиона Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) отсрочить бой за статус лучшего бойца в хэвивейте (свыше 90,7 кг) порядком взбесили чемпиона из США Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО).
В интервью Behind The Gloves американец традиционно не стеснялся в выражениях, особенно хорошо пропесочил промоутера Джошуа Эдди Херна (Matchroom Boxing): «Понятно же, что они не хотят со мной драться. Каждый раз они придумывают какое-то новое условие, и каждый раз я на него соглашаюсь. А что в итоге? Если после всей этой фигни они выберут в соперники (обязательного претендента) Поветкина, то это будет выглядеть как невероятная, феерическая трусость».
«Эдди — шарлатан, манипулятор, хронический лжец. Они говорят, что я всю карьеру избивал бомжей. Но если это действительно так, то какого же х**на вы не соглашаетесь на бой? Нах**на вам больше 8 недель на подготовку против парня, который только то и умеет, что избивать бомжей? Они меня капец достали! Мне иногда хочется оторвать нафиг голову у Херна и присобачить её к шее Джошуа», — разошёлся Уайлдер.
Американец признался, что контактировал с Джошуа тет-а-тет и пытался убедить того в попытках Херна сорвать переговоры: «Они играют с ним. Как с марионеткой. Я сказал Джошуа, что он будет сожалеть о том, что не принял наше предложение (драться в США за гарантированный гонорар в размере $50 миллионов)».
Читайте также: Промоутер Джошуа утверждает, что закрыл спорные вопросы с менеджером Уайлдера
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