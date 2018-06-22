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Уныние Дибеллы: Деян Златичанин сенсационно разгромлен за два раунда
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Уныние Дибеллы: Деян Златичанин сенсационно разгромлен за два раунда 

Vringe.com 50 минут назад
Фото: Vringe.com
«Деян — боец с ярким стилем. Он силён, мощно бьёт и идёт вперёд. Мы рассмотрим варианты после этого боя, но я уверен, что он один из лучших легковесов мира. Он умеет драться и может побить многих топ-бойцов дивизиона», — заявил накануне промоутер Лу Дибелла, дав понять, что он не сомневается в победе бывшего претендента на титул чемпион мира из Черногории Деяна Златичанина (23-2, 16 КО) над мексиканцем Роберто Рамиресом (18-2-1, 13 КО).
Бой, состоявшийся 21 июня в Куинсе (США), действительно получился односторонним. Но завершился не так, как предполагал Дибелла, а вместе с ним и большинство любителей бокса. Златичанин дважды побывал на настиле ринга и капитулировал уже во втором раунде.
Напомним, что до этого единственным обидчиком Деяна был Майки Гарсиа, которому он проиграл жёстким нокаутом в январе прошлого года.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Рамирес-Златичанин (возможно, появится позже)
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