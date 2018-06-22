С миру по нитке: Бенавидес подерётся с Дирреллом, а Конлан — с Дос Сантосом

— По данным ESPN, промоутерские торги между сторонами чемпиона WBC в весе до 76,2 кг американца Давида Бенавидеса (20-0, 17 КО) и обязательного претендента, соотечественника Энтони Диррелла (32-1-1, 24 КО) не состоятся. Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что команды боксёров сумели договориться полюбовно. Каких-либо деталей о дате или месте проведения поединка функционер не сообщил.

— 30 июня в Белфасте (Великобритания) местный топ-проспект полулёгкого веса (до 57,2 кг) Майкл Конлан (7-0, 5 КО) подерётся с бывшим претендентом на звание чемпиона мира, боксёром из Бразилии Адеилсоном Дос Сантосом (19-4, 15 КО), сообщает World Boxing News. Для Конлана предстоящий бой — дебют на профессиональном ринге в Великобритании.

— BoxingScene сообщает, что интригующий бой супертяжей (свыше 90,7 кг), бывшего чемпиона мира из США Чарльза Мартина (25-1-1, 23 КО) и польского проспекта Адама Ковнацки (17-0, 14 КО) может состояться 25 августа в Бруклине (Нью-Йорк, США) в андеркарде боя за вакантный титул чемпиона WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) между американцами Дэнни Гарсиа (34-1, 20 КО) и Шоном Портером (28-2-1, 17 КО).

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— Британский промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) заявил о том, что ему удалось избежать промоутерских торгов — поединок за статус обязательного претендента по линии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) между британцем Люком Кэмпбеллом (18-2, 15 КО), подопечным Херна, и французом Иваном Менди (40-4-1, 19 КО) состоится в сентябре в Британии. Напомним, боксёры встречались ранее — в декабре 2015 года Менди одержал выездную победу раздельным решением судей. Действующий чемпион WBC в весе до 61,2 кг — американец Майки Гарсиа (38-0, 30 КО).

— Японец Такума Иноуэ (11-0, 3 КО), младший брат чемпиона мира в трёх весовых категориях Наоя Иноуэ (16-0, 14 КО), близок к бою за чемпионский титул. По сообщению Asian Boxing, Иноуэ предстоит провести поединок с филиппинцем Марком Джоном Япом (29-12, 14 КО) за статус обязательного претендента по линии WBC в весе до 53,5 кг. Бой состоится 11 сентября в Токио (Япония). В настоящее время титул WBC в весе до 53,5 кг является вакантным — бой между французом Нордином Убаали (14-0, 11 КО) и Петч Сор Читпаттана (46-0, 31 КО) из Таиланда так и не состоялся.

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