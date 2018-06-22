Планы Хана на следующий бой назовут в конце июня

О планах экс-чемпиона мира в суперлёгком весе Амира Хана относительно следующего поединка станет известно в конце июня.

Как сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing, планы пакистанского боксёра будут объявлены в период с 25 июня по 1 июля. Точной информации, где и когда будет объявлено о следующем поединке спортсмена, пока нет.

На ринг боксёр вернулся в апреле, нокаутировав в первом раунде Фила Ло Греко. Предполагается, что в конце 2018 года может состояться бой с экс-чемпионом мира в полусреднем весе Келлом Бруком.