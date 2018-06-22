Главред The Ring Magazine — о рейтинге pound-for-pound, Ломаченко, Кроуфорде и Головкине

«Это всё субъективно, — начинает с главного главред. — Этот рейтинг охватывает всю карьеру бойца. Если боксёр — чемпион мира в двух или трёх весовых категориях, то он может быть рейтинге pound-for-pound вне зависимости от весовых категорий, но в его текущем весе этот бокс`р может быть не на первом месте».

«Тот же Наоя Иноуэ дрался в нескольких весовых категориях. Сейчас он выступает в легчайшем весе, но он там не номер один. Первый номер в той весовой категории принадлежит чемпиону мира по версии WBO Золани Тете, — приводит Фишер наглядный пример. — В свою очередь, Тете не в pound-for-pound из-за того, что он дерётся только в легчайшем весе. Иноуэ же начал с завоевания титула в первом наилегчайшем весе, потом перепрыгнул категорию и взял титул во втором наилегчайшем весе, а после этого победил Джейми Макдоннелла в дебютном титульном бою в легчайшем весе. Получается, что в легчайшем весе Иноуэ не номер один, но он 5-й номер в списке pound-for-pound. Это всё немного странно и больше зависит от собственных предпочтений».

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«Множество людей говорят, что Теренс Кроуфорд — номер один pound-for-pound, — продолжает Даг. — Если я не ошибаюсь, то Теренс номер один в рейтинге телеканала ESPN и Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA). Я принимаю это. Этот боксёр имеет 33 победы без поражений. Он выиграл титулы в трёх весовых категориях. Есть Василий Ломаченко, который также завоевал пояса в трёх весовых категориях, и много людей говорит, что он номер один pound-for-pound. Я принимаю и это. Я не спорю с этими людьми. Вы знаете, что он проиграл бой Салидо, и кое-кто говорит, что это преуменьшает его заслуги. Я так не думаю. Всё зависит от твоего выступления. Я, честно, считаю, что Салидо победил, но Ломаченко проявил себя в том бою, который был для него всего лишь вторым в профессиональном боксе. Он чемпион, даже если он не выиграл титул в том поединке. После этого Василий выиграл титул в полулёгком весе, в своём третьем профессиональном бою, против Гэри Расселла , который был отличным бойцом. Дальше он выиграл пояс во втором полулёгком весе, а недавно он победил обладателя нашего пояса, чемпиона мира в лёгком весе Хорхе Линареса . Если вы скажете, что Ломаченко номер один в pound-for-pound, то я полностью принимаю это».

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«Но, по моему мнению, первый номер — это Геннадий Головкин. Он не завоёвывал титулы в разных весовых категориях, но утвердил себя, как чемпион в среднем весе. Он чемпион, начиная с 2011 года. Мы говорим о семи с половиной годах. Единственные бойцы, которые «царствовали» так долго, находятся в Зале боксёрской славы или на пути к нему. Головкин имеет самый большой процент нокаутов в истории дивизиона. У Геннадия есть титулы», — рассуждает Фишер вслух. — Головкина можно приравнять к великим. Бернард Хопкинс Марвин Хаглер , Карлос Монсон — это лучшие средневесы в истории, и Головкин среди них. Для меня, если боксёр идёт к Залу боксёрской славы, он определённо один из лучших бойцов прямо сейчас, и я добавлю, что Ломаченко и Кроуфорд также на пути туда. Они идут в правильном направлении. Я не буду спорить с людьми о том, кто номер один pound-for-pound, это понятие полностью субъективное».

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