Сергею Деревянченко нанесли огромный урон — главред The Ring Magazine

Главный редактор популярного боксёрского издания The Ring Magazine Даг Фишер выразил недовольство ситуацией, сложившейся с официальным претендентом на титул IBF в среднем весе (до 72,6 кг) украинцем Сергеем Деревянченко (12-0, 10 KO). Об этом он поведал в интервью youtube-каналу своего издания.

«К сожалению, IBF отобрала пояс у Геннадия Головкина . Это отстой. Это ущерб для IBF и для обязательного претендента Сергея Деревянченко. Ситуация не справедлива по отношению к нему, — отметил Фишер. — Теперь Сергею предстоит бой с Дэниелом Джейкобсом . Кто бы мог подумать? Они спарринговали вместе, у них один менеджер — Кит Конноли, у них один тренер — Андре Розье, который будет в углу Джейкобса. Эта ситуация наносит урон Сергею. Он не получит так много денег, сражаясь за вакантный пояс IBF, как мог бы получить, если бы на кону стояли пояса WBA, WBC, IBF и, может быть, титул нашего журнала».

«Знаете, я думаю, причина всему этому в том, что менеджер Кит Конноли оказывал давление на IBF, — рассуждает главред. — Конноли, скорее всего, думал, что Геннадий никогда не будет драться с Сергеем. Но, зная Геннадия… Он никогда не отказался бы от пояса. Никогда! По моему мнению, Конноли, делая это, больше думал о Дэниеле Джейкобсе, чем о Сергее Деревянченко. Это очень странная ситуация, но это боксёрская политика».

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