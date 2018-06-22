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Василий Ломаченко, забери свою награду, ты заслужил её! — главред The Ring Magazine
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Василий Ломаченко, забери свою награду, ты заслужил её! — главред The Ring Magazine 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Главный редактор старейшего боксерского издания The Ring Magazine Даг Фишер призвал украинского чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе Василия Ломаченко (11-1, 9 KO) забрать почётную награду от редакции журнала.
Речь идёт о поясе лучшего боксера 2017 года по версии The Ring Magazine. Фишер обратился к Василию Ломаченко через youtube-канал журнала: «Журнал The Ring Magazine выходит с 1922 года, ему уже 96 лет. Он появился раньше телесетей и прочих организаций, наш пояс самый старый. Василий, приходи и забери свою награду, ты заслужил её. Добавь её в свою коллекцию. Просто перезвони мне, и мы назначим презентацию. Также совсем скоро мы сделаем пояс чемпиона мира в лёгком весе, который ты завоевал в невероятном бою против Хорхе Линареса в Нью-Йорке».
Главный редактор также обратился к менеджеру Эгису Климасу: «Эгис, позвони мне! Твой боец протрясающий. Может, ты зол на то, что в нашем рейтинге pound-for-pound Головкин — номер один, а Ломаченко — номер два? Слушай, Ломаченко на правильном пути, в конце концов он будет первым номером. Ты знаешь его будущее. Этот пояс не останется со мной, он принадлежит Василию. Мы также сделаем титул менеджера года, который вручим тебе, Эгис».
Хорошо то, что хорошо кончается — репортаж vRINGe о бое Ломаченко-Линарес
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