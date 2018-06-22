Василий Ломаченко, забери свою награду, ты заслужил её! — главред The Ring Magazine

Главный редактор старейшего боксерского издания The Ring Magazine Даг Фишер призвал украинского чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе Василия Ломаченко (11-1, 9 KO) забрать почётную награду от редакции журнала.

Речь идёт о поясе лучшего боксера 2017 года по версии The Ring Magazine. Фишер обратился к Василию Ломаченко через youtube-канал журнала: «Журнал The Ring Magazine выходит с 1922 года, ему уже 96 лет. Он появился раньше телесетей и прочих организаций, наш пояс самый старый. Василий, приходи и забери свою награду, ты заслужил её. Добавь её в свою коллекцию. Просто перезвони мне, и мы назначим презентацию. Также совсем скоро мы сделаем пояс чемпиона мира в лёгком весе, который ты завоевал в невероятном бою против Хорхе Линареса в Нью-Йорке».

Главный редактор также обратился к менеджеру Эгису Климасу: «Эгис, позвони мне! Твой боец протрясающий. Может, ты зол на то, что в нашем рейтинге pound-for-pound Головкин — номер один, а Ломаченко — номер два? Слушай, Ломаченко на правильном пути, в конце концов он будет первым номером. Ты знаешь его будущее. Этот пояс не останется со мной, он принадлежит Василию. Мы также сделаем титул менеджера года, который вручим тебе, Эгис».

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