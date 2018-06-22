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Конгресс WBC в Киеве посетят Хулио Сесар Чавес, Риддик Боу, Тони Беллью, Амир Хан и Насим Хамед
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Конгресс WBC в Киеве посетят Хулио Сесар Чавес, Риддик Боу, Тони Беллью, Амир Хан и Насим Хамед 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Пресс-релиз
Как сообщил украинскому оргкомитету по проведению ежегодного 56-го конгресса Всемирного боксерского совета президент WBC Маурисио Сулейман, сегодня подтвердили свой приезд в Киев экс-абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Риддик Боу, экс-чемпионы мира британцы Тони Беллью и Амир Хан, экс-чемпион мира Насим Хамед, который в 2015 году был включен в Международный зал боксёрской славы. А также целая плеяда выдающихся чемпионов прошлого: Азума Нельсон из Ганы, испанец Франциско Кастильехо, итальянец Нино Бенвенутти, которому в этом году исполнилось 80 лет. Также в столицу Украины прилетит четверо чемпионов из Мексики во главе с легендарным Хулио Сезарем Чавесом-старшим, компанию которому составят Карлос Сарате, Пипино Куэвас и Умберто Гонсалес.
Напомним, 56-й конгресс Всемирного боксерского совета пройдёт в Киеве с 30 сентября по 5 октября. В столицу Украины прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксёры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, спортивные менеджеры и функционеры. По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, на конгресс также приглашены Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и другие легендарные чемпионы.
Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал «вечный» чемпион WBC в супертяжёлом весе, мэр Киева Виталий Кличко.
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