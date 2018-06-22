Виктор Постол и Джош Тейлор прошли взвешивание: результаты и видео

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене The SSE Hydro в Глазго (Британия). Бойцы показали следующий вес: Виктор Постол (29-1, 12 КО) — 63,3 кг Джош Тейлор (12-0, 11 КО) — 63,3 кг Бой за «серебряный» пояс по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Постол против Торнадо — превью этого боя от vRINGе

Публикация от Josh Taylor (@joshtaylorbox1)

22 Июн 2018 в 7:09 PDT ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте 23 июня после обеда по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.