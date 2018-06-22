Мартин Маррей нарывался на взвешивании с Гарсией: результаты и видео

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на O2 Arena в Лондоне (Англия). Бойцы показали следующий вес: Мартин Маррей (36-4-1, 17 KO) — 72,4 кг Роберто Гарсиа (41-3, 24 KO) — 71,7 кг Бой за титул «серебряного» чемпиона по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) Дэниел Дюбуа (7-0, 7 КО) — 107,3 кг Том Литтл (10-5, 3 КО) — 113,5 кг Бой за вакантный титул чемпиона Британии в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Энтони Ярд (15-0, 14 КО) — 79 кг Дариуш Сек (27-3-3, 9 КО) — 79 кг Бой за титулы чемпиона Европы по версии WBO и интерконтинентального чемпиона по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

Пол Каманга (21-1, 12 КО) — 63,2 кг Охара Дэйвис (17-1, 13 КО) — 63,2 кг Бой за титул интернационального чемпиона по версии WBC в суперлёгком весе (до 63,5 кг)

ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте 23 июня к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.