Мюррей победил Гарсию и завоевал титул WBC Silver

В ночь с 23 на 24 июня на лондонской O2Arena состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча между Мартином Мюррем и Робертом Гарсии. На кону поединка стоял титул по версии WBC Silver.

Бой прошёл все отведённые регламентом 12 раундов и изобиловал грязной работой со стороны обоих боксёров. Несколько раз рефери поединка снимал очки с Гарсии за удары ниже пояса. Мюррей был наказан за удерживание противника. В целом же преимущество было на стороне британца, и лишь в конце Гарсия немного прибавил. По завершении противостояния судьи отдали победу единогласным решением Мюррею — 118:109, 118:108, 116:111.