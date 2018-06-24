Ещё
Мюррей победил Гарсию и завоевал титул WBC Silver
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мюррей победил Гарсию и завоевал титул WBC Silver 

Чемпионат.com 1 час назад
В ночь с 23 на 24 июня на лондонской O2Arena состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча между Мартином Мюррем и Робертом Гарсии. На кону поединка стоял титул по версии WBC Silver.
Бой прошёл все отведённые регламентом 12 раундов и изобиловал грязной работой со стороны обоих боксёров. Несколько раз рефери поединка снимал очки с Гарсии за удары ниже пояса. Мюррей был наказан за удерживание противника. В целом же преимущество было на стороне британца, и лишь в конце Гарсия немного прибавил. По завершении противостояния судьи отдали победу единогласным решением Мюррею — 118:109, 118:108, 116:111.
Чемпионат.com: последние новости
Папин нокаутировал Шихепо Д. Роман рассчитывает получить бой с Р. Варгасом или Догбо Гвоздик: думаю, что Усик выиграет у Гассиева решением судей.
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018144
«Какого фараона ты болеешь за Россию?»3
«Самая жестокая концовка матча»17
«Англия боялась Россию, но СМИ нам врали»34
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
«Англия боялась Россию, но СМИ нам врали»
Футбол Статьи
03:22
«Популярнее Путина»: что пишут иностранцы о ЧМ-2018
Футбол Статьи
00:20
Женатому Дзюбе предсказали новую любовь
Футбол
00:35
Зиговавших британских болельщиков наказали
Футбол Волейбол
00:44
Дебют россиянина в UFC завершился избиением японца
MMA
01:04
Загорелся самолет с перуанскими болельщиками
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Британцы эмоционально высказались о ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение