Постол и Тэйлор показали равный вес

23 июня в Глазго (Шотландия, Великобритания) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча за титул WBC Silver в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между экс-чемпионом мира по версии WBC Виктором Постолом (29-1, 12 КО) и британским проспектом Джошем Тэйлором (12-0, 11 КО).

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам спортсмены уложились в лимит весовой категории, показав равный вес — 63,3 кг.

Победитель противостояния получит статус официального претендента на полноценный титул чемпиона мира.