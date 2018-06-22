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Постол и Тэйлор показали равный вес
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Постол и Тэйлор показали равный вес 

Чемпионат.com 3 часа назад
23 июня в Глазго (Шотландия, Великобритания) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча за титул WBC Silver в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между экс-чемпионом мира по версии WBC Виктором Постолом (29-1, 12 КО) и британским проспектом Джошем Тэйлором (12-0, 11 КО).
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам спортсмены уложились в лимит весовой категории, показав равный вес — 63,3 кг.
Победитель противостояния получит статус официального претендента на полноценный титул чемпиона мира.
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