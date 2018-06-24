Тэйлор победил Постола и стал официальным претендентом на пояс по версии WBC

В ночь с 23 на 24 июня в Глазго (Шотландия, Великобритания) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча обладателя пояса WBC Silver в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Джоша Тэйлора (13-0, 11 КО) и бывшего чемпиона мира Виктора Постола (29-2, 12 КО).

Поединок прошёл в яркой и бескомпромиссной борьбе. Первая его половина осталась за украинцем, а во втором прибавил уже хозяин ринга. В десятом раунде ему удалось отправить Постола в нокдаун, но тот всё равно не сдавался и продолжал вести бой в яркой манере.

По итогам 12 раундов судьи отдали победу единогласным решением Тэйлору с неоднозначным счётом — 119:108, 117:110, 118:110.