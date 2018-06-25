Бой Пакьяо−Маттиссе не состоится? Комментирует советник филиппинца

Единожды перенесённый поединок за звание «обычного» чемпиона WBA в весе до 66,7 кг между обладателем титула Лукасом Маттиссе (39-4, 36 КО) из Аргентины и претендентом в лице легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), назначенный на 15 июля в Малайзии, может не состояться, утверждает ряд источников.

Причина тому — невыполнение финансовых обязательств спонсорами шоу. Утверждается, что организатор ивента, промоутерская компания Пакьяо (MP Promotions), не смогла в указанный срок поместить на эскроу-счёт гонорар Маттиссе. Якобы речь идёт о сумме $2 миллиона (из положенных аргентинцу и компании Golden Boy Promotions $2,5 миллионов).

Тем не менее, и Пакьяо, и его советник Майкл Конч утверждают, что всё у них под контролем.

«Только-что разговаривал с Мэнни, — сообщил Конч в интервью The Philippine Star. — Прорвёмся. И когда наше шоу состоится, всем эти критиканам придётся забрать свои слова обратно».

Как мы сообщали ранее, экс-промоутер Пакьяо Боб Арум (Top Rank Promotions) даже рассматривает Маттиссе в роли возможного оппонента американскому чемпиону WBO Теренсу Кроуфорду (33-0, 24 КО).

Сам же Пакьяо категоричен: «Ничто нас не остановит. До тех пор, пока я могу обеспечивать работой сотрудников MP Promotions и гарантировать своим бойцам хорошие гонорары, я буду чувствовать себя счастливым. Для меня важнее всего моральная сторона вопроса. Деньги для меня всегда будут на втором плане. Бой состоится, как и было запланировано. Я упорно готовлюсь, ничто не сможет отвлечь меня от подготовки».

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